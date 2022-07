Den Wald in den Ferien erleben

Die großen Sommerferien stehen vor der Tür. Für alle, die in den ersten Wochen keinen Urlaub geplant haben, bietet das Team des „Wald Erleben“-Programms Aktionen im Wald an.

Am Dienstag, 2. August, geht es von 14 bis 17 Uhr mit Förster und Waldpädagoge Martin Schuh in den Botanischen Garten am Eselsberg in Ulm. Es dreht sich alles um das Thema „Bäume atmen“. Wie funktioniert das mit der Fotosynthese und wieso senken unsere Wälder den Kohlenstoff in unserer Atmosphäre? Teilnehmen dürfen Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren.

Wer in Ehingen-Mochental Wildtierchen hautnah entdecken möchte, kann sich am Dienstag, 9. August, von 9 bis 13 Uhr zusammen mit Alexander Rothenbacher bewaffnet mit Becherlupe und Schnappdeckelglas durch das Unterholz schlagen. Die Veranstaltung ist ab fünf Jahren geeignet.

Für Wanderfreunde ist am Donnerstag, 11. August, eine Wanderung durch das Biosphärengebiet Schwäbische Alb geplant. Auf wilden Pfaden erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab sieben Jahren in Begleitung eines Erwachsenen von 9 bis 14 Uhr den Ehinger Wald. Für alle Hungrigen wird unterwegs gegrillt. Es gibt Grillwürste und Stockbrot. Danach geht es über den Wartstein zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist das Backhaus in Ehingen-Erbstetten.

Anmeldungen werden über walderleben@alb-donau-kreis.de entgegen genommen.