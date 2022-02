Heiligenberg - Wer den Friedwald Elisenruhe kennenlernen möchte, hat dazu am Samstag, 19. Februar, um 14 Uhr bei einer kostenlosen Waldführung Gelegenheit. Erfahrene Friedwald-Försterinnen und -Förster erklären bei dem gemeinsamen Spaziergang, der an den Schönheiten des Waldes vorbeiführt, die Idee der Bestattung in der Natur. Interessierte haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Fragen zu Friedwald zu stellen – von der Vorsorge, über den möglichen Ablauf einer Beisetzung bis hin zu den verschiedenen Grabarten und Kosten. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Infotafel (befindet sich zirka 400 Meter vom Parkplatz entfernt und ist am Friedwald Parkplatz ausgeschildert); Navigationspunkt: Kreuzung Betenbrunner Straße und Salemer-Straße, 88633 Heiligenberg (ab hier der Beschilderung folgen). Da die Plätze für die Waldführung begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter www.friedwald.de/elisenruhe oder telefonisch unter der Nummer 06155/ 84 81 00 erforderlich