Den EVR-Junioren gelingt ein Befreiungsschlag

Mit einem 4:1-Sieg gegen den EC Peiting ist den U20-Junioren des EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga III der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Wie wichtig diese drei Punkte waren, zeigte sich nur wenig später. Dem Mannheimer ERC, der einen Platz hinter den EVR-Eishockeyspielern auf dem ersten Abstiegsrang liegt, gelang ein überraschender Sieg gegen Spitzenreiter Bietigheim, sodass Ravensburg wenigstens sein Polster von fünf Punkten Vorsprung bei einem Spiel mehr halten konnte.

Nach den ärgerlichen Niederlagen gegen Weiden gelang dem EVR gegen Peiting ein starker Start. Andreas Wiesler schoss Ravensburgs U20 in der vierten Minute in Führung. In der 13. Minute schloss David Matis einen Alleingang zum 2:0 ab. In der 20. Minute erhöhte Matis sogar auf 3:0. Fünf Sekunden vor der Pausensirene sorgte Peiting mit dem 1:3 allerdings dafür, dass die Ravensburger wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen waren.

Das zweite Drittel begann Ravensburg mit einer Strafzeit, die jedoch folgenlos blieb. EVR-Trainer Jan Benda ließ sein Team nun sehr defensivorientiert agieren, um den Peitingern keinen Raum für Gegenstöße zu lassen. In der Schlussphase des Mittelabschnitts spielten die Bayern drückend überlegen und der Anschlusstreffer lag in der Luft. Er fiel jedoch nicht.

Auch im Schlussdrittel war der EVR zuvorderst darauf bedacht, Unheil vor dem eigenen Tor zu verhindern. Dank des wieder einmal starken Goalies Nico Wiens gelang dies auch sehr ordentlich. Brenzlig wurde es in den letzten fünf Minuten der Partie. Der Ravensburger Lukas Oks bekam wegen eines Stockchecks eine Spieldauerstrafe. Peiting hatte in Überzahl Chancen, die Partie zu drehen. Das Tor aber schoss in der 58. Minute der EVR. Diego Schniepp passte zu Andreas Wiesler und dieser umkurvte den Peitinger Goalie.