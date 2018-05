Den eigenen Nachlass richtig regeln

Die Keppler-Stiftung mit dem Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen und die Sozialstation Raum Munderkingen haben ein Büchlein mit dem Titel „Meine Vorsorge“ herausgebracht. In diesem sind alle wichtigen Dinge aufgeführt, die für Angehörige nach dem Tod oder bei einer schweren Krankheit wichtig werden können. Am Dienstag, 29. Mai, wird Thomas Reuther von der Keppeler-Stiftung, der maßgeblich am Büchlein mit gearbeitet hat, um 17 Uhr über alle wichtigen Themen in diesem Bereich informieren.

Das Vorsorgebüchlein ersetzt weder die Patientenverfügung, noch eine Generalvollmacht für die Hinterbliebenen, erklärt Denis Lamsfuß, Leiter des Seniorenzentrums St. Anna, mit Blick auf den Vortrag. „Es ist ein Zusatzangebot, in dem alles zusammengefasst ist“, fügt er hinzu. Das Buch umfasse alle Bereiche des menschlichen Daseins, heutzutage also beispielsweise auch Zugänge zu Socialmedia-Accounts. „Darin kann aber auch festgehalten werden, wo welche wichtigen Dokumente liegen“, sagt Denis Lamsfuß.

Seit rund einem Jahr auf dem Markt

Seit rund einem Jahr sei das Vorsorge Büchlein der Keppler-Stiftung bereits auf dem Markt. „Es ist kostenlos, aber es liegt nicht einfach irgendwo aus, die Interessierten sollen es aktiv abholen.“ Schließlich ist es eine aktive Entscheidung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Lamsfuß betont, dass dies nicht nur für ältere Menschen gelte, sondern sich jeder mit der Regelung seines Nachlasses beschäftigen sollte.

Im Vorsorgebüchlein könne beispielsweise auch geregelt werden, wie die Besitzer im Ernstfall begleitet oder versorgt werden wollen. Ganz einfach ist das Buch strukturiert. Seite für Seite könne sich der Besitzer hindurcharbeiten und alle wichtigen Dinge festhalten. „Beispielsweise welche Dokumente es gibt und wo diese aufbewahrt werden“, sagt Denis Lamsfuß. Teilweise könnten dort sehr vertrauliche und private Dinge geregelt werden, weshalb der Einrichtungsleiter empfiehlt, dass Büchlein sicher zu verwahren. „Dann ist es natürlich wichtig, eine vertraute Person einzuweihen, dass es das Büchlein gibt und wo es aufbewahrt wird“, betont Denis Lamsfuß.

Nachlass in den sozialen Netzwerken

Spannend – gerade in der heutigen Zeit – seien die Seiten zum Nachlass in den sozialen Netzwerken oder anderen Accounts im Internet. „Mit dem Umgang von solchen Profilen oder auch Onlinezugängen nach dem Tod fehlen den meisten einfach noch die Erfahrungen“, erklärt Denis Lamsfuß. Im Vorsoge-Büchlein könnten Passwörter hinterlegt und auch die Verfahrensweise festgelegt werden.

Das Heft solle vor allem Anstoß sein, sich mit seinem Nachlass und der Vorsorge für den Ernstfall zu beschäftigen. „Das entlastet die Hinterbliebenen und gibt ihnen etwas Sicherheit“, sagt Denis Lamsfuß, der durch seine Arbeit im Seniorenheim St. Anna schon mehrfach erlebt hat, wie schwierig die Situation für Hinterbliebene werden kann, wenn nichts geregelt und unklar ist, was zu tun ist. Das Büchlein allein funktioniere aber ganz ausdrücklich nicht. „Es konfrontiert mit der eigenen Endlichkeit und macht aufmerksam auf bestimmte Dinge, die organisiert werden müssen“, sagt Denis Lamsfuß. Schließlich könne der Nachlass nur so lange geregelt werden, wie die Betroffenen in gutem geistigen Zustand seien: „Ist das nicht mehr der Fall, ist es zu spät.“