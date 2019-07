Den Charakter des Hundes im Blick

Die Ansprüche an Hunde sind hoch: Sie sollen in ganz verschiedenen Situationen sozialverträglich und gesund sein, ein gutes Wesen und stabiles Nervenkostüm haben. Die Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren des Vereins für Deutsche Schäferhunde hat zum zweiten mal eine „Wesensbeurteilung“ ausgerichtet.

An unterschiedlichen Stationen wurden zwölf junge Hunde im Alter von neun bis 13 Monate mit verschiedenen Reizen konfrontiert: Fremde Menschen und andere Hunde gehen auf den Hund zu, in einer ihm fremden Umgebung wird sein Spielzeug versteckt, unterschiedliche Geräusche werden produziert. Es sind beispielhafte Situationen, die für die jungen Hunde oft neu sind, denen sie aber adäquat begegnen müssen. „Das Verhalten des Hundes während dieser Beurteilung ist die Grundvoraussetzung, damit er an weiteren Prüfungen zur Erlangung der Zuchttauglichkeit teilnehmen kann“, fasst Carmen Mutscheller, Vorsitzende der Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren zusammen.

Rückblick: 2017 hat der Verein für Deutsche Schäferhunde die Wesensbeurteilung eingeführt und damit auf eine zunehmende gesellschaftliche Kritik reagiert. Auf seiner Homepage schreibt der Verein: „Unsere Gesellschaft übt zunehmend Kritik und einen starken Druck auf Hundezüchter, Hundehalter und Rassehundezuchtvereine aus. Es wird immer häufiger über Rasseverbote für gefährliche Hunde, gewissenlose Hundezüchter und Hundeausbilder diskutiert.“ Immer wieder komme es zu „verheerenden Beißvorfällen mit Hunden“. Dieser Angst und Kritik wollte der Verein begegnen.

Die Ortsgruppe unterstützte den Schritt und war schon 2018 Ausrichter einer Wesensbeurteilung. „Die in der Prüfung von einem Wesensbeurteiler getroffenen Aussagen dienen dem Nachweis umweltsicherer und gesellschaftsverträglicher Hunde. Auch deshalb es ist eine Prüfung, die für die Allgemeinheit und das Zusammenleben von großer Bedeutung ist“, so Mutscheller. „Wichtig ist, dass das nicht nur für den Schäferhund gilt. Genau aus diesem Grund legen wir auch im alltäglichen Übungsbetrieb und in unseren Kursen Wert darauf, dass alle Hunde unabhängig ihrer Rasse, die Anforderungen, die die Umwelt an sie stellt, meistern können.“