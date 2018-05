Den 2222sten Besucher erwartet eine bärige Überraschung

Der 2222ste Besucher wird in der kommenden Woche in der Städtischen Galerie in der Badstube erwartet und die Organisatoren der Teddybärenausstellung sind über den Besucherandrang natürlich begeistert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nicht nur der freie Eintritt zur Ausstellung sondern auch eine bärige Überraschung sei zu erwarten, erklären Babette Caesar und Reiner Fritz, die mit einem umfangreichen Rahmenprogramm die diesjährige Winterausstellung ergänzen. So fand am vergangenen Wochenende ein Bärennähkurs unter der Leitung von Frieda Schmidt aus Fürstenfeldbruck statt, in dem in zwölf Stunden in mühevoller Handarbeit sieben Unikate entstanden, auf die ihre Bärenmütter am Ende sehr stolz waren. Am Sonntag, 18. Februar, werden um 16 Uhr in den Galerieräumen der Badstube die Preisträger des Bärenmalwettbewerbs bekanntgegeben und am Samstag, 24. Februar, sind Kinder von fünf bis sechs Jahren eingeladen. Andrea Warthemann liest aus „Der Teddy und die Tiere“.