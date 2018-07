Demonstranten stürmen israelisches Botschaftsgebäude in Kairo

Kairo (dpa) - Chaotische Szenen in Kairo: Demonstranten haben in der Nacht Teile der israelischen Botschaft gestürmt. Nach Augenzeugenberichten drangen sie in das Gebäude ein, in dem die Vertretung untergebracht ist. Zuvor hatten sie einen Schutzwall niedergerissen. Der Botschafter brachte sich nach Angaben des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira auf dem Kairoer Flughafen in Sicherheit. US-Präsident Barack Obama forderte die ägyptische Regierung auf, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen und die Sicherheit der Botschaft zu gewährleisten.