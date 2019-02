Demokratie ist jetzt ein Kinderspiel

Schüler der Inselgrundschule haben in einem Projekt ihren eigenen Staat entworfen. Für das „Kinderland“ haben sie sich überlegt, was ein Land nur für Kinder alles braucht. Neben materiellen Dingen, wie Feuerwehr und Polizei, und jeder Menge Süßigkeiten sind das für die Kinder vor allem immaterielle Werte. Das Land haben sie jetzt in ein Brettspiel verpackt.

Die Dritt- und Viertklässler der Mittagsbetreuung der Inselgrundschule nehmen an dem Projekt „Openion. Bildung für eine starke Demokratie“ teil. Dessen Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, Demokratie mit eigenen Ideen erlebbar zu machen.

Projektbetreuuerinnen sind in Lindau Ramona Krause von der Mittagsbetreuung und Karin Eigler vom Kinderschutzbund. Sie beraten aber nur, Ideen müssen die Kinder selbst einbringen. Krause erklärt: „Von den 14 Projekten hier in Bayern sind wir das einzige, das mit Grundschülern arbeitet.“

Was einen Staat ausmacht

Deshalb gingen sie das Thema spielerisch an. Zunächst haben sich die Kinder überlegt, wie für sie ein Staat aussehen könnte, den sie selbst gestalten dürften. „So ziemlich als erstes haben sie Feuerwehr und Polizei aufgeschrieben“, erzählt Eigler. Aber auch eine Menge anderer Wünsche wollen die Kinder verwirklicht sehen. Sportplätze, Trampoline, Reiterhöfe und eine Menge Süßigkeiten. Auch über den Bau einer Mauer zum Schutz des Landes haben die Schüler nachgedacht. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass immer nur ein paar von ihnen im Kinderland leben können, deswegen sollen sich alle abwechseln. „Bei diesen Überlegungen haben die Kinder auch erkannt, dass die manche immateriellen Werte für ihr Land wollen“, sagt Krause. Dabei fällt die interessante Reihenfolge auf, in der die Schüler die Werte vorstellen. An erster Stelle steht Freundlichkeit. „Das heißt, dass man zueinander nett ist und sich nicht schlägt“, erklärt ein Schüler. Es folgen Neugier und Achtsamkeit, dann Gemeinschaft und die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Der Schritt zur Würde des Menschen oder der Pressefreiheit ist da nicht mehr weit.

Aus ihren Überlegungen für den Aufbau des Kinderlandes haben die Lindauer Grundschüler ein Spiel gemacht. Dafür haben sie den Spieleklassiker „Das verrückte Labyrinth“ modifiziert. Dieses Spiel besteht aus Pappkärtchen, von denen einige auf einem Spielplan festgeklebt sind.

Im Originalspiel zeigen die festgeklebten Kärtchen Schätze. Die Kinder haben sie durch ihre immateriellen Werte ersetzt. Diese sind jetzt unverrückbar auf dem Spielplan verankert, der die Gesellschaft im Kinderland repräsentiert.

Die übrigen, losen Kärtchen zeigen im Original die Wege durch das Labyrinth. Spieler müssen sie so verschieben, dass sie an die Schätze gelangen. Die Schüler haben diese Wege durch materielle Werte ersetzt. Jetzt müssen Spieler Feuerwehr, Polizei oder Schule klug verschieben, um an die demokratischen Werte zu kommen.

Mit dem Sammeln von Werten ist es aber nicht getan. Wer an die Siegpunkte will, muss seinen Mitspielern die gesammelten Werte erklären. Nur wenn denen die Erklärung einleuchtet, gibt es die roten Ringe, die die Punkte symbolisieren.

Der Arbeitsprozess, bei dem das Spiel entstand, war auch von demokratischen Entscheidungen geprägt. Krause berichtet: „Als einige Kinder nur Quatsch gemacht haben, haben sich alle beraten und dann abgestimmt und beschlossen, dass die Störer nicht mehr mitmachen dürfen.“