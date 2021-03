Demographischer Wandel: Bildung ist ein zentrales Thema

Corona hat auch bei den Jugendlichen im Kreis inzwischen zu einem deutlichen Stimmungsumschwung geführt, berichtete Sozialdezernentin Julia Urtel in der gemeinsamen Sitzung des Sozial- und des Jugendhilfeausschusses des Kreistags Anfangs habe man den Shutdown noch als angenehm empfunden. Inzwischen aber habe sich das Blatt gewendet. Homeschooling werde als Belastung gesehen und es gebe Motivationsprobleme. In den Beratungen hätten sich Kinder und Jugendliche enttäuscht gezeigt darüber, dass sie ihre Pläne nach dem Abitur nicht umsetzen konnten. Sie hätten zwar Verständnis für die Kontaktbeschränkungen, sähen sich aber ein Stück weit um ihre Zukunftschancen betrogen. Es würden mehr Zukunftsängste als früher geäußert. Allen Kindern und Jugendlichen fehlten natürlich ihre Freunde, ihre Kontaktmöglichkeiten und ihre Vereinstätigkeit. Kinder- und Jugendschutz sei auch unter Pandemiebedingungen erreichbar. Es sei dem Jugendamt wichtig, jetzt an den Familien und Kindern dran zu sein. Es werde unter schwierigsten Bedingungen alles getan, um für die Kinder und Jugendlichen da zu sein und mit den kreativsten Gedanken an die Menschen heranzukommen. Die Meldungen von Kindeswohlgefährdungen seien leicht rückläufig, weil vielleicht mit dem Lockdown manches nicht so im Blickpunkt sei. Urtel vermutet jedoch, dass mit der Öffnung von Kindergärten und Schulen wieder verstärkt Meldungen eingehen werden.