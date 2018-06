Fußball-Regionalliga Südwest: SC Pfullendorf – SV Elversberg (Dienstag, 19 Uhr, Geberit-Arena)

PFULLENDORF (ok) – Schlag auf Schlag geht es dieser Tage für die (Noch-)Regionalligaspieler des SC Pfullendorf: Nach dem 0:0 am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern II steht bereits am Dienstag (19 Uhr) die nächste Partie an gegen Elversberg. Und am Freitagabend muss das Sijaric-Team dann schon wieder bei der SG Sonnenhof Großaspach ran. Fünf Spieltage (aber nur 18 Kalendertage) vor Saisonschluss steht der SCP auf dem vorletzten Tabellenplatz, der garantiert den Abstieg bedeuten würde. Die Chancen auf den garantiert ersten Nichtabstiegsplatz, nämlich Rang 13, tendieren hart gegen Null (siehe Tabelle), der Neun-Punkte-Rückstand ist wohl nicht mehr aufzuholen. Nun hoffen die Linzgauer, dass es möglichst keine Absteiger aus der 3. Bundesliga in die Südweststaffel geben wird, weil das dort die Zahl der Absteiger senken würde. Die Hoffnung ist wahrscheinlich vergebens, da Darmstadt 98, die Stuttgarter Kickers und die Offenbacher Kickers nah am Abgrund stehen. Auch der Aufstieg der beiden Bestplatzierten (zurzeit Elversberg und Kassel) in der Relegationsrunde mit den anderen vier Regionalligatabellenführern würde dafür sorgen, dass vielleicht gar der dritt- oder viertletzte Platz reicht, um am Ende „drin“ zu bleiben.

Aber dazu müssen natürlich erstmal Siege her. Und ob die Mannschaft von Trainer Adnan Sijaric gegen Spitzenteams überhaupt noch siegfähig ist, muss trotz des Remis gegen den Tabellendritten Lautern aufgrund der miserablen Torausbeute (elf Tore aus den neun Spielen nach der Winterpause, dabei siebenmal nur ein Tor, zweimal keines und zweimal zwei) natürlich bezweifelt werden.

Auch gegen Kaiserslautern hatte der Sportclub im Grunde nur eine echte Chance, als Schnetzlers Freistoß an den Innenpfosten klatschte. Lauterns Keeper Müller konnte sein Dress nach dem Spiel fleckenfrei zusammenlegen und zurück in den Trikotkoffer packen.

Mehr Arbeit hatte dagegen Matthias Demmer, der für den an der Schulter verletzten Willibald im SCP-Tor stand, seine Aufgabe fehlerfrei erledigte und auch am Dienstag wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Fehlen wird Christian Jeske, der sich wie berichtet nach dem 1:6 gegen Frankfurt mit Sijaric einmal mehr überwarf und in dessen Planungen nun keine Rolle mehr spielt. „Es ist nicht so, dass wir ihn nicht ersetzen könnten“, wirft der Coach Jeske noch einen kleinen Giftpfeil hinterher.

Andreas Frick meldete sich nach überstandenen muskulären Problemen wieder fit, wird ebenso mit dabei sein wie Jörg Schreyeck, der gegen Kaiserslautern seine Gelbsperre abgesessen hat, nachdem er zum 15. Mal (!) den gelben Karton gesehen hatte. Manuel Meßmer, ohnehin nicht ganz fit, hat am Dienstag und Mittwoch Sportabitur, bleibt deshalb erstmal auf der Bank. Auch für Flügelflitzer Manuel Stark (Zerrung) kommt ein Einsatz heute noch zu früh. Sijaric rechnet mit ihm erst am Freitag in Großaspach wieder.

Die von Jens Kiefer trainierten Saarländer führten die Tabelle zur Winterpause noch souverän an, sahen wie der sichere Meister aus. „Ich denke, dass auch ihnen die vielen englischen Wochen nicht so recht bekommen sind“, mutmaßt Sijaric, der, vorletzter Tabellenplatz hin oder her, keck fordert: „Wir wollen unsere kleine Chance auf den Klassenerhalt wahren. Deshalb muss gegen Elversberg ein Sieg her.“