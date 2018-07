Demenzstation setzt neue Maßstäbe

Nach nur sechswöchiger Bauzeit nimmt die neue Demenzstation des Schönbornhauses ihre Arbeit auf. Künftig werden hier 13 Plätze für Demenzkranke mit besonderem Betreuungsbedarf zur Verfügung stehen.

Den Verantwortlichen ist es gelungen, in Ellwangen etwas einzurichten, was der Stadt noch gefehlt hat: eine neue Demenzstation im Schönbornhaus für besonders schwer Demenzkranke. „Dies ist die richtige Entscheidung gewesen, und mit seiner Umsetzung ist ein wichtiger Weg eingeschlagen worden“, sagte Landrat Klaus Pavel. In nicht ganz sechs Wochen sei eine Betreuungseinrichtung entstanden, die neue Maßstäbe setzt. Die Baukosten beliefen sich auf circa 350000 Euro, die „voll und ganz gerechtfertigt“ sind, so Pavel. Die Anlaufzeit bis zum Beginn des Projekts zog sich in die Länge, da es immer wieder neu überdacht wurde. Das Endergebnis jedoch rechtfertigt diese Verzögerung, da sie letztlich den künftigen Bewohnern zugute kommt.

Hospitalverwalter Jürgen Luft zeigte sich stolz und erfreut über das Ergebnis des Umbaus: „An dieses Projekt werden wir uns auch in Zukunft bestimmt noch gerne zurückerinnern. Wir tun hier eigentlich nichts Neues, denn Demenzkranke gibt es in jeder Altenpflegeeinrichtung. Aber die Art dieser neuen Konzeption macht den Unterschied“.

Die neue Demenzkonzeption beeinflusst den Bau – und umgekehrt. Dies wird sowohl im Innern als auch im Äußeren offensichtlich. „Für dieses besondere Leiden wollen wir auch etwas Besonderes bieten“, sagte Luft. „Angefangen mit der wohnlichen Ausstattung der Zimmer über ein besonderes Gartenzimmer bis hin zu einer Werkbank wollen wir den Bewohnern Reize und Impulse für ihren Alltag liefern.“ Etwas ganz Besonderes sei etwa die sogenannte „Snoezelenecke“. Der Begriff kommt aus dem Niederländischen und beinhaltet ins deutsche übersetzt die Wörter schnüffeln, schnuppern, dösen und schlummern. Die „Snoezelenecke“ ist demnach ein Ruherefugium, das alle Sinne seiner Benutzer ansprechen und entspannen soll.

Luft verglich die Einrichtung mit einem Vier-Jahreszeiten-Hotel und das nicht nur in Anspielung auf die Bilder und Farben in den Gängen und Zimmern. „Vielmehr wollen wir uns auch dieser besonderen Fünf-Sterne-Aufgabe und Herausforderung stellen.“ (mab)