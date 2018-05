Dem Weg der Kleidung auf der Spur

Mit viel Aufwand produziert, gekauft, getragen und weggeworfen – das ist der Weg der Kleidung, wie wir ihn kennen. Aber was geschieht mit Textilien und Schuhen im Altkleidersack? Realschülerinnen der Klasse 7c besuchten im Rahmen des Unterrichts AES (Alltagskultur, Ernährung, Sozi ales) zusammen mit ihrer Lehrerin Gabriele Seifried den hochmodernen Sortierbetrieb Striebel Textil GmbH in Langenenslingen, um dies vor Ort zu erkunden.

Bei einer Führung durch den Betrieb wurde ihnen ausführlich erklärt und aufgezeigt, was mit den gesammelten Textilien geschieht. Sie erhielten zunächst eine Einführung von Hermann Bischof, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Firma Striebel ist. Dabei erfuhren die Schüler, Interessantes zur Firmengeschichte und über die tägliche Arbeit des Unternehmens. Danach ging die Gruppe zur Sortieranlage. In der 3500 Quadratmeter großen Halle mit modernster Technik und Ausstattung werden täglich 50 Tonnen Altkleider von insgesamt 120 Mitarbeitern in verschiedene Kategorien sortiert, kontrolliert, gepresst, verpackt und an neue Bestimmungsorte weitergeschickt.

Dabei, so Hermann Bischof, geht es der Recyclingfirma um das Ziel, Altkleider als bestens tragbare Second-Hand-Ware wiederzuverwerten und nicht mehr tragfähige Textilien zum Beispiel zu Putz- und Poliertüchern verarbeiten zu lassen. Man versuche damit auch der Verschwendung von Ressourcen entgegenzuwirken. Gebrauchte Kleidung geht vor allem an Kunden in Ost- und Südeuropa, Afrika, Südkorea und Australien. Ein Teil der besten Kleidungsstücke wird im hauseigenen Second-Hand-Shop „Stilreich“ einsortiert und zum Verkauf angeboten.

Durch die Exkursion erhielten die Jugendlichen einen Einblick in die Arbeit eines Recyclingunternehmens. Ihnen wurde deutlich gemacht, welche Auswirkungen der enorme Textilkonsum auf die Umwelt hat. Derzeit beträgt der durchschnittliche Verbrauch in Deutschland 24 Kilogramm pro Kopf. Mit Blick auf die Zukunft lohnt es sich also beim Kleiderkauf bewusster vorzugehen und mehr zu überlegen, ob man das Kleidungsstück wirklich braucht, so das Fazit.

Die Wiederverwertung von Textilien sei auf jeden Fall sinnvoller als Kleidung einfach wegzuwerfen. Hermann Bischof betonte, dass die Firma Striebel nicht nur mit Partnern und caritativen bzw. kirchlichen Einrichtungen zusammenarbeitet, sondern auch Vereine und Schulklassen unterstützt. So wurde auch im Rahmen eines Projekts an der Geschwister-Scholl-Realschule bereits seit Längerem ein Container aufgestellt, um Schullandheim-aufenthalte mit zu finanzieren