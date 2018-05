Dem „Geist von Salem“ auf der Spur

Schloss Salem ist in vielfacher Hinsicht etwas Außergewöhnliches, doch einen echten Kinosaal gibt es dort nicht. Also wurden am Freitagabend die neuen „Bodenseegeschichten“ des SWR Fernsehens mit dem Thema „Salem – Kloster, Schloss, Eliteschule“ als Preview vor der offiziellen Sendung im Grethhaus in Überlingen vorgeführt.

Autor Harold Woetzel war gekommen, ebenso Schulleiter Bernd Westermeyer und ein Teil der Lehrer, Schüler und Ehemaligen, die bei den Dreharbeiten im Juni 2017 mitgewirkt haben.

Selbst wer in der Region wohnt und aktiv am Kulturleben teilnimmt, kann in dieser Dokumentation, die sich auf die Suche nach dem „Geist von Salem“ begibt, eine Menge neuer Eindrücke gewinnen. Ein Genuss sind allein schon die herrlichen Luftaufnahmen, die Salem eingebettet ins Hinterland zeigen. Immer wieder werden sie eingeblendet, wie ein Leitmotiv.

Die drei Stränge Kloster, Schloss und Schule werden für sich und in ihrer Verflechtung gezeigt. Eng verknüpft mit dem Namen Salem ist die weltbekannte Internatsschule, von der es heute Ableger in der ganzen Welt gibt, in denen ebenfalls nach den seinerzeit bahnbrechenden pädagogischen Prinzipien des Gründers Kurt Hahn erzogen wird. Immer ist auch der Bezug zum Leben der Zisterzienser im ursprünglichen Zisterzienserkloster zu finden. So leben die Mittelstufenschüler noch heute in Vierbettzimmern, werden um sechs Uhr geweckt, um den Tag mit Morgensport zu beginnen, an dem der Schulleiter gelegentlich teilnimmt, und haben beim Essen zu schweigen.

Dann ist da der Teil des Schlosses, den das Haus Baden behalten hat. Das Fürstenhaus hat die Räume nicht grundsätzlich verändert, als aus dem Kloster nach der Säkularisierung erst der Sommersitz und dann das Stammschloss wurde. Stolz führt Prinz Bernhard von Baden durch seine Ahnengalerie und etliche Räume. Die Schlossverwalterin Birgit Rückert betont unaufdringlich das Salemer Flair, welches das Schloss durchzieht und auch die Erziehung der Schüler bestimmt.

Die Reformpädagogik wurde auf zisterziensisches Wesen aufgepfropft, um bildlich einen Schwenk auf den jetzt sehr wichtigen Weinbau zu machen. Unter ihrem Leitspruch „ora et labora“ haben hier die Mönche schon Entscheidendes geleistet. Zurück zu den Schülern, für die auch die Verbindung von „Kopf und Hand“ gilt: Kurt Hahn wollte eigenständige Persönlichkeiten anlegen – auch durch die besonderen Dienste wie die Jugendfeuerwehr oder die Rettung aus Seenot, um nur zwei herauszuheben.

Eine eigene Welt mit 800-jähriger Geschichte, ein Schloss, das die aufwendige Restaurierung durch das Land Baden-Württemberg unbedingt rechtfertigt. Selten wurde ein komplexes Thema gerade durch das Aufzeigen der Verflechtungen so transparent vor Augen geführt, wie in dieser Fernsehdokumentation.