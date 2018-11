Dem Fußball muss die hässliche Fratze genommen werden

Egal, was da genau vorgefallen ist am vorvergangenen Sonntagnachmittag, das Sportgericht wird ein Urteil fällen, das alle akzeptieren sollten. Verwerflich ist aggressives Verhalten, so es denn so war, in jedem Fall. Gleichzeitig sollten alle in sich gehen und fragen, was sie tun können, um dem Fußball die hässliche Fratze zu nehmen, die er derzeit viel zu oft zeigt, in der Bundesliga wie in der Kreisliga. Es gilt: Die „Großen“ (Bundesliga) machen etwas vor und die „Kleinen“ (Bezirks- und Kreisliga) machen es nach. Es ist ein bisschen wie in der Kindererziehung. Und irgendwann bleibt es auch in der Kreisliga mal nicht mehr nur auf der verbalen Schiene.

Fangen wir doch mal an, unsere „kleine Welt“ besser zu machen. Der Blick muss nach vorne gehen. Warum nicht mal, mit ein bisschen Abstand im Frühsommer alle an einen Runden Tisch holen, nicht nur die jetzt beteiligten Parteien. Nein, alle: Vereine, Schiedsrichter, bezirksweit. Auch die auffällig gewordenen Kantonisten. Dazu einige Unabhängige. Vorurteilslos diskutieren, ergebnisoffen, Gegenseitiges Verständnis schaffen. Utopisch? Vielleicht.

