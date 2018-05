Dellmensingen rüstet Friedhof für die Zukunft

Zusammen mit Patricia Sachs von der Stadtverwaltung ist der Dellmensinger Ortschaftsrat am Mittwochabend über den Friedhof des Erbacher Teilorts gegangen und hat dessen weitere Entwicklung besprochen. Die Entscheidung der Dellmensinger Ratsmitglieder ermöglicht künftig neue Bestattungsformen, erhält aber auch bestehende.

Patricia Sachs vom Hauptamt der Stadt Erbach stellte dem Ortschaftsrat zusammen mit Ortsvorsteher Reinhard Härle die aktuelle Situation auf dem Dellmensinger Friedhof und die generellen Entwicklungen in Sachen Bestattungen vor. Kurz zusammengefasst geht der Trend zu Urnenbestattungen und anderen wenig pflegeintensiven Grabformen. Das klassische Doppeltiefgrab wird so gut wie gar nicht mehr nachgefragt.

Auf diese Entwicklung will und müsse die Gemeinde reagieren, da sich auch in Dellmensingen die angelegten Urnengrabfelder deutlich schneller als erwartet gefüllt hätten, informierte Härle beim Ortstermin. Dafür tun sich an anderen Stellen deutliche Lücken zwischen den klassischen Grabstellen auf. Einerseits laufe die Pacht bestehender Gräber aus und werde auf Wunsch der Angehörigen nicht verlängert, andererseits habe die Verwaltung einige Flächen bewusst nicht belegt. Damit der Friedhof wieder eine geschlossene Struktur bekommt, sollen nun Flächen, wie beispielsweise südöstlich vom Haupteingang, als erstes mit neuen Gräbern belegt werden. Dafür sollen auch Gespräche mit dem Bestatter geführt werden. Zudem möchte der Ortschaftsrat Rasengräber im südwestlichen Teil ermöglichen, die den Bewohnern der Gesamtgemeinde zur Verfügung stehen. Für die Anordnung und Abgrenzung der Fläche soll Landschaftsarchitektin Maria Kurasch einen Entwurf liefern. „Unser Interesse liegt darin, dass die Leute sich nicht irgendwo bestatten lassen“, sagte Reinhard Härle. Zu den Rasengräbern bietet die Gemeinde auch Gemeinschaftsurnengräber an, bei denen sie sich ebenfalls um die Pflege kümmert.

Zudem bestehe eine große Nachfrage nach Sitzgelegenheiten, berichtete der Ortsvorsteher. Er werde häufig von älteren Friedhofsbesuchern darauf angesprochen. Zwei neue Bänke seien schon geliefert, die unter der großen Kiefer im Osten des Friedhofs aufgestellt werden sollen. Dafür müsse aber erst noch der Untergrund ein wenig befestigt werden, so Härle.