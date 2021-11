Delegierte entscheiden auf Saisonabbruch: KSV steigt trotzdem auf

Im letzten Kampf der Vorrunde in der Landesklasse Württemberg der Ringer traf der KSV Aalen 05 auf die „Korber Löwen“ aus dem Remstal. Die Ostälbler gewannen nicht nur auf der Matte. Aufgrund der Corona-Situation und steigenden Infektionszahlen halten die Vertreter der Vereine eine Rückrunde für nicht mehr durchführbar und entscheiden auf einen sofortigen Rundenabbruch. Gewertet werden die Kämpfe laut dem aktuellen Tabellenstand was bedeutet dass der Ex-Bundesligist KSV Aalen 05 aufsteigt und somit in der nächsten Saison in der Landesliga Württemberg starten wird.

Im letzten regulären Kampf der Vorrunde, und wie erklärt, letztem Kampf der Saison zeigt der KSV noch einmal seine Zähne … Der erste der dies tat war Robin Nuding bis 57 Kilogramm (kg) Freistil. Allerdings konnte Korb/Backnang hier keinen Gegner stellen und Nuding nahm vier Mannschaftspunkte kampflos mit nach Hause.

Bis 130 kg Freistil kam für Aalen wieder Topscorer Milan Korcsog zum Einsatz. Gegen den fast 30 kg schwereren Nico Marlon Müller hatte Korcsog aber keine Mühe. Einmal zur Beinschraube gefasst gab es für der Korber Ringer kein Entkommen mehr. Nach knapp zwei Minuten hatte Milan 16 Zähler und so auch weitere vier Punkte auf dem Mannschaftskonto.

Milán Nyíri, in der Gewichtsklasse 61 kg griechisch-römisch, von Hause aus eigentlich Freistiler, hatte mit Robin Zentgraf einen Starter der diesjährigen Greco-DM vor sich. Dementsprechend musste Nyíri schon früh in die angeordnete Bodenlage. Hier konnte Zentgraf dann auch punkten und diese auch über die zeit retten. Trotzdem stehen drei Siege aus vier Einsätzen für Milan.

Bis 98 kg brillierte Tolga Kalay gegen Bastian Kühne. Mit sehenswerten Schwunggriffen, aus dem Standkampf perfekt vorbereitet und ausgeführt, kam Tolga zum technischen Überlegenheitssieg über den passiv eingestellten Kühne.

Andreas Herzig hatte bis 66 kg Freistil dieses mal das Nachsehen gegen Sulaiman Noori. Den starken Durchdrehern von Noori hat Andi nichts entgegen zu setzen. Nach Ablauf der Kampfzeit gehen drei Mannschaftspunkte an die KG Korb/Backnang.

Christoph Knöpfle, bis 86 kg, zeigte sich im Remstal in Topform. Zunächst beginnt Knöpfle noch etwas verhalten, dreht dann aber auf um sich mit kraftvollen Durchdrehen die technische Überlegenheit zu holen.

In der Klasse bis 71 kg setzte man beim KSV auf Maximillian Rettinger.Rettinger zeigt bereits gute Ansätze, wir aber wohl noch mehr Erfahrungen sammeln müssen. Gegen Nicolas Ertolitsch setzte er bereits schöne Akzente, musste aber unglücklicherweise eine Schulterniederlage einstecken.

Dennis Nuding lag bis 80 kg griechisch-römisch mit drei Punkten vorne. Im Kampfverlauf kam Johannes Rieger immer mehr auf und sicherte dem Remstal-Team einen Mannschaftspunkt. Im letzten Mattenduell des frühen Abends rang Koray Karaman für die Ostalb-Bären. Am Boden hat Simon Worg (Korb) keine Chance zur Gegenwehr, und Aalen vier Zähler mehr auf dem Mannschaftskonto. Ein verdienter Endstand von 9:20 für den Aufsteiger.