Dekan Ralf Drecher verpflichtet Pfarrer Dr. Torsten Krannich

Der Essinger Pfarrer Dr. Torsten Krannich ist am vierten Advent offiziell durch Dekan Ralf Drescher zum Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde Lauterburg im Gottesdienst verpflichtet worden. Posaunenchor und Singkreis umrahmten den Festgottesdienst in der Dorfkirche. Nach dem Weggang von Pfarrerin Gisela Fleisch-Erhardt im Sommer dieses Jahres wurde die Lauterburger Pfarrstelle aufgrund des landeskirchlichen Pfarrplans gestrichen. Die Amtsgeschäfte führt seitdem das Pfarramt in Essingen. Nach dem Gottesdienst gab es einen Empfang mit Grußworten im Gemeindesaal. Unser Foto (privat) zeigt (von links) Pfarrer Dr. Torsten Krannich, Werner Schäffer (Vorsitzender), und Dekan Ralf Drescher.