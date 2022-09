Dekan Matthias Zimmermann in seinem Amt bestätigt

Singen/Tuttlingen (sz) - Erzbischof Stephan Burger hat Pfarrer Matthias Zimmermann (57) erneut zum Dekan des Dekanats Hegau ernannt. Mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist er für die Seelsorge von rund 60 000 Katholikinnen und Katholiken in den zehn Seelsorgeeinheiten Aachtal, Egg, Gottmadingen, Hohenstoffeln-Hilzingen, Höri, Immendingen-Möhringen, Mittlerer Hegau, Oberer Hegau, Singen und Tengen Bernhard von Baden verantwortlich. Matthias Zimmermann ist in Rielasingen-Worblingen geboren und aufgewachsen und wurde 1996 zum Priester geweiht worden. Nach mehreren Stationen war Zimmermann von 2007 bis 2010 Pfarrer in Immendingen und für kurze Zeit Pfarradministrator in Tuttlingen-Möhringen und Tuttlingen-Eßlingen. Danach war er Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau. Seit 2020 ist Pfarrer in Tengen, 2021 zusätzlich in Singen. Seit Mai 2010 ist Zimmermann zudem Dekan des Dekanats Hegau.