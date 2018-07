Dekan Alois Gueter stirbt im Alter von 94 Jahren

Im hohen Alter von 94 Jahren ist Dekan im Ruhestand Alois Gueter nach einem bis ins hohe Alter ungewöhnlich rüstigen Leben verstorben. Eine große Trauergemeinde und 30 Priester feierten in der Wolfegger Pfarrkirche das Requiem und begleiteten den beliebten Seelsorger zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Friedhof in Alttann.

Von unserer MitarbeiterinGabriele Hoffmann

Das Pfarrhaus in Alttann, in der Nähe seiner Heimat Bad Waldsee, hatte Dekan i.R. Gueter 1981 als seinen Ruhesitz gewählt. Von Ruhestand aber konnte bei ihm keine Rede sein. 22 Jahre lang hat er sich in der von Wolfegg betreuten Pfarrei unermüdlich eingebracht. Einschneidend wurde dann ein Beinbruch im August 2008 und seine Folgen. Mit Gottvertrauen und Selbstdisziplin meisterte er die verbleibenden Monate im Ulrichspark in Kißlegg.

Gueter wurde 1915 in Waldsee als Sohn einer Bäckersfamilie geboren. Er studierte in Tübingen Theologie und wurde am 23. April 1944 im Dom zu Rottenburg zum Priester geweiht. Das war nur möglich, weil er als Sanitätsdienstgrad von der Wehrmacht hierfür Sonderurlaub bekommen hatte.

Eine schwere Verwundung mit drohender Amputation des Armes bestärkte ihn in seiner Berufung und seinem apostolischen Sendungsbewusstsein. Seine tiefe Marienfrömmigkeit führte ihn zum Priesterbund der Schönstattbewegung. 1954 übernahm Gueter die Pfarrei in Sulz und baute dort für die rund 600 italienischen Gastarbeiter ein ”Centro Italiano” auf. Für die zur damaligen Zeit wegweisende Initiative wurde ihm der italienische Ritterorden verliehen.

Im Jahr 1971 wurde Gueter vom Bischof die Pfarrei Zwiefalten anvertraut, in der gerade die Renovation des Barockmünstern im Gange war. Zehn Jahre übernahm er als Dekan die Verantwortung des weitläufigen Landkapitels. Die Gemeinde Zwiefalten ernannte Dekan Gueter in Dankbarkeit für sein Wirken zum Ehrenbürger. Als seinen Alterssitz hatte Gueter Altann gewählt. Auch hier war ihm die tägliche Feier der Eucharistie Höhepunkt und Mittelpunkt, bis in seine letzten Tage im Ulrichspark. Seine Reden bestimmten nicht gesellschaftliche Rücksichten, sondern das Gebet und die Ehrfurcht vor dem Geheimnis Gottes. Gueter war bei unzählichen Hausbesuchen tätig und meldete sich auch, hellwach für das Zeitgeschehen, in vielen Leserbriefen zu Wort.