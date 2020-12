Dehoga und Hagel laden Gastronomen zur Videokonferenz

Manuel Hagel und die Dehoga-Kreisvorsitzenden Karin Krings laden am Donnerstag, 3. Dezember, um 17 Uhr, Gastronomen und Hoteliers aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis zu einer Videokonferenz mit dem Tourismusminister des Landes Baden-Württemberg Guido Wolf (CDU) ein. „Gastronomie und Politik Hand in Hand: Corona stellt uns vor große Herausforderungen. Besonders stark betroffen sind Hotellerie und Gastronomie. Diese Branche leidet sehr unter der aktuellen Situation“, so der CDU-Landtagsabgeordnete des Alb-Donau-Kreises Manuel Hagel.

„Der Austausch dient vor allem dazu, Fragen der betroffenen Unternehmerschaft und der Beschäftigten zu beantworten und Impulse aufzunehmen. Ich sehe, dass es zu den staatlichen Förderprogrammen und zur Perspektive der Branche viele Fragen gibt. Darum möchten wir Ihnen aktuellen Informationen aus erster Hand bieten“, teilt Hagel mit.

Es wird die Möglichkeit geben, Impulse und Forderungen aus der Praxis einzubringen. Die Gesprächspartner aus der Landespolitik werden die Impulse und das Feedback für die weitere Vorgehensweise gerne aufnehmen. Mit Minister Guido Wolf stehe ein Experte und Kenner der Branche für Fragen und Feedback zur Verfügung. „Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Dehoga-Kreisverband dieses Format auf die Beine stellen konnten“, so Manuel Hagel weiter.

„Tourismus und Gastronomie sind bei uns ganz zentrale Pfeiler unserer Wirtschaft. Und wir wollen, dass unsere Region auch in Zukunft ihr freundliches Gesicht in der Welt zeigen kann“, ergänzt Dehoga-Kreisvorsitzende Karin Krings. Natürlich habe neben Hoteliers und Gastronomen auch alle anderen, die an diesem wichtigen Thema interessiert sind, die Möglichkeit, ihre Fragen und ihre Anregungen rund um die Branche in Zeiten von Corona bei der Videokonferenz einzubringen. Bereits im Vorfeld können Fragen unter info@manuelhagel.de eingereicht werden. Für eine Teilnahme an der digitalen Veranstaltung wird um eine Anmeldung ebenfalls an info@manuelhagel.de gebeten. Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz werden im Vorfeld der Telefonkonferenz an all jene versandt, die sich angemeldet haben.