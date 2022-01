Defektes Weichenstück stört Straßenbahnverkehr

Ein defektes Teil einer Weiche kurz vor dem neuen Karlsruher Stadtbahntunnel hat für größere Behinderungen im Straßenbahnverkehr gesorgt. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) war am Mittwochmorgen eine Bahn mit den vorderen Rädern aus den Gleisen gesprungen. Sie konnte wieder auf die Schiene gebracht werden und langsam weiterfahren. Während der über Stunden dauernden Gleisreparatur konnten keine Bahnen durch den Tunnel fahren. Neun Tram-Linien wurden oberirdisch umgeleitet.

Vom Fehlalarm bei einer unterirdischen Haltestelle bis zur Überspannung an einer Oberleitung: Rund um den neuen Straßenbahntunnel gab es kurz nach der Eröffnung am 11. Dezember ein paar Mal Stillstände nach Störungen. Der Tunnel ist Teil der sogenannten Kombilösung - eines der größten Nahverkehrsprojekte in Baden-Württemberg. Das 1,5-Milliarden-Euro-Projekt schafft durch einen Straßenbahn- und einen Autotunnel mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.

© dpa-infocom, dpa:220126-99-859531/2