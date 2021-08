Defektes Bauteil sorgt für Störung im Internet

Von schwierigen Wiederinstandsetzungen spricht die Netcom BW nach dem großflächigen Ausfall des von ihr betriebenen Telekommunikationsnetzes. Auch in der Region waren unter anderem in Vilsingen oder im Raum Ostrach Haushalte von der Störung betroffen. Ursache war laut Pressemitteilung ein Problem in einem Knotenpunkt des Kernnetzes des Unternehmens.

Von 24. August. 21 Uhr, bis zum 25. August, 15.30 Uhr, war es nach Angaben des Unternehmens zu einer großflächigen Störung der NetCom BW und zu starken Beeinträchtigungen der Internetverbindungen sowie teilweise auch der Telefonie gekommen. Betroffen waren vor allem der Bereich Stuttgart sowie die Region Heilbronn. Erstmals wurde die Fachabteilung der NetCom BW am Dienstag gegen 21 Uhr auf das Problem aufmerksam. Der technische Bereitschaftsdienst des Unternehmens hat nach Darstellung der NetCom umgehend mit der Fehlersuche begonnen. Die Eingrenzung des Fehlerbildes stellte sich hierbei jedoch als äußerst schwierig heraus, da es sich sehr unspezifisch, sporadisch und schwer lokalisierbar präsentierte. Dennoch konnte die Ursache bald auf einen zentralen Knotenpunkt im Kernnetz der NetCom BW eingegrenzt werden. Dort wurde am Mittwochmorgen ein Neustart durchgeführt, welcher das Netz vorübergehend stabilisierte.

Leider traten gegen 6 Uhr am darauffolgenden Mittwoch erneut Störungen in den betroffenen Regionen auf. Ein erweitertes Expertenteam konnte dann nach weiteren schwierigen und leider zeitintensiven Analysen schließlich am Mittwoch gegen 15 Uhr die für die Störung ursächliche Baugruppe endgültig im Netzknotenpunkt identifizieren und die volle Funktionsfähigkeit des Netzes gegen 15.30 Uhr durch Ausbau der defekten Baugruppe vollständig wiederherstellen.

Da die Bauteile nicht komplett ausgefallen, sondern lediglich gestört waren, griffen die sonst üblichen Sicherheitsmechanismen und Redundanzlösungen nicht.

Ein kompletter Netzausfall war zwar zu keiner Zeit gegeben, jedoch kam es durch das fehlerhafte Bauteil zu massiven Beeinträchtigungen im Datenverkehr im Netz der NetCom BW. Mittlerweile hat man von Seiten der EnBW-Tochter zusätzliche Schritte eingeleitet, um eine Wiederholung der Problematik gänzlich auszuschließen. „Um erneute Ausfälle zu verhindern, wird die NetCom BW eine umfangreiche Analyse der Netztechnik und der Netzarchitektur durchführen. Die betroffene Baugruppe wurde zudem zur Ursachenforschung an den Hersteller übergeben, da das Fehlerbild in dieser Form erstmalig aufgetreten ist“, wird Jens Scholz, Leiter Netzbetrieb und Service der NetCom BW, in der Mitteilung zitiert. Im Namen der Netcom entschuldigt er sich für die sich aus der Störung ergebenden Unannehmlichkeiten bei den Kunden.