Defekter Wagen rollt auf Abgrund zu - und die Braut sitzt noch drin

Ein Drama wie in einem schlechten Hollywoodfilm erlebte eine Braut im Allgäu - glücklicherweise aber mit einem Happy End: Die Frau saß am Samstag in Ofterschwang auf der Rücksitzbank ihres Brautautos, als die Handbremse des abgestellten Oldtimers versagte, wie die Polizei in Kempten am Sonntag mitteilte. Der Oldtimer sei daraufhin unkontrolliert rückwärts losgerollt und habe ein Brückengeländer durchbrochen.

Nur weil das Auto aufgesetzt sei, sei es nicht zu einem Absturz in etwa vier Metern Tiefe in ein Bachbett gekommen. Der hintere Bereich des Autos mit der Braut habe sich beim Halten des Fahrzeugs bereits über dem Abgrund befunden. Die Braut habe dann aber selbständig von der Rücksitzbank nach vorne klettern und über die Fahrerseite unverletzt das Auto verlassen können.