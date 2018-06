Debatte über Misstrauensantrag gegen Wowereit

Berlin (dpa) - Ein Misstrauensantrag gegen den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit ist heute Thema im Abgeordnetenhaus. Die Opposition aus Grünen, Linken und Piraten will den Regierungschef wegen des Debakels um den neuen Hauptstadtflughafen stürzen. In dem Antrag von Grünen und Piraten heißt es, das Vertrauen der Berliner in die Handlungsfähigkeit eines Senats mit Wowereit an der Spitze sei „irreparabel erschüttert“. Eine Abwahl Wowereits gilt aber als unwahrscheinlich, die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU haben ihm bereits das Vertrauen ausgesprochen.