Der Landkreis, die Kommunen und die GOA haben ihr den Kampf angesagt: der zunehmenden Vermüllung des öffentlichen Raumes. Ein unschönes Phänomen, das seit einigen Jahren vor allem in den drei größeren Städten Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd zu beobachten ist. Mit der Kampagne „Saubere Ostalb“ will man das Problem jetzt in den Griff bekommen. Unter anderem soll in diesem Zuge auch auf der Ostalb eine Plogger-Szene etabliert werden. Der Kreistag stellte dafür in seiner Sitzung am Dienstag die Weichen.