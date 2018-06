De Mazière will Kurs der Bundeswehrreform nicht ändern

Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat sich trotz der massiven Unzufriedenheit in der Truppe gegen Änderungen an der Bundeswehr-Reform ausgesprochen. Jetzt den Kurs zu wechseln sei sicher falsch, sagte der CDU-Politiker dem Sender MDR 1 Radio Sachsen. Er setzt auf das Vermitteln von Sicherheit: Die Soldaten und zivilen Mitarbeiter müssten schnell wissen: Wo ist demnächst mein Arbeitsplatz, gibt es einen Arbeitsplatz für mich? De Maizière reagierte damit auf zwei Befragungen in der Bundeswehr, die deutliche Unzufriedenheit mit dem Verlauf der Reform ergeben hatten.