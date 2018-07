De Maizière: Bundeswehr muss sich auf Interventionen vorbereiten

Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière hält weitere Auslandseinsätze der Bundeswehr für möglich. Man müsse sich auf viele denkbare Fälle vorbereiten, sagte er im ZDF-„heute-journal“. Die 175 000 Mann starke Truppe müsse fähig sein, mit 10 000 Soldaten gleichzeitig an verschiedenen Aktionen teilzunehmen, so de Maizière. Er will die Bundeswehr um eine Fünftel verkleinern und die Strukturen straffen. Diese Pläne zur Bundeswehrreform hatte er tagsüber in Berlin vorgestellt.