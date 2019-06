DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 6.06.2019 um 17:55 Uhr

Ein Auto hat am Mittwochmittag in der Adnauerstraße in Oberteuringen Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Laut Polizei war der Wagen während der Fahrt in Brand geraten.

Der Fahrer konnte, als er den Brand bemerkt hatte, das Fahrzeug rechtzeitig selbstständig verlassen und blieb dabei unverletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der Mann noch seine beiden Hunde aus dem Auto retten.

Als das Löschfahrzeug der Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits im Vollbrand.