DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 29.08.2018 um 17:55 Uhr

Einfach nur gut aussehen. Allein darauf kommt es an bei der „Miss Oberschwaben“-Wahl in Rot an der Rot. Und wer die Schönste ist, darf allein das Publikum am 7. September entscheiden. Für viele junge Frauen erfüllt sich mit der Teilnahme ein Traum: Einmal wie Heidi Klum einen Laufsteg entlang schweben und dabei die bewundernden Blicke hunderter Menschen auf sich zu spüren. Um diesen Moment zu erleben, sind die Teilnehmerinnen bereit, hundert Kilometer oder mehr zu fahren und in einer Halle aufzutreten, in der sonst Pferd und Reiter ihre Runden ...