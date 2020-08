DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 20.08.2020 um 17:55 Uhr

So schnell kann’s gehen: Entgegen der Aussage von Anfang der Woche, dass im Kreis Ravensburg aktuell keine zweite Corona-Abstrichstelle geplant ist, wird die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) nun neben Ravensburg auch in Wangen eine solche Einrichtung in Betrieb nehmen. Und zwar bereits am Freitag, 21. August.

Hintergrund ist die derzeit wieder stärker steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen in der Region, hervorgerufen vor allem durch Reiserückkehrer.