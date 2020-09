DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 2.09.2020 um 17:55 Uhr

Erst kamen höhere Strafen für zu schnelles Fahren, kurz darauf wurden sie wieder einkassiert. Nun stecken Politiker von Bund und Ländern in einer Sackgasse: Die Grünen wollen an der ursprünglichen Reform festhalten, so ziemlich alle anderen streben Korrekturen an. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Welche Regeln gelten gerade?

Es gilt die alte Straßenverkehrsordnung mit entsprechenden Bußgeldern. Konkret heißt das zum Beispiel: Wer das Geschwindigkeitslimit im Ort um 31 Kilometer pro Stunde überschreitet, muss den ...