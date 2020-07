DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 16.07.2020 um 17:55 Uhr

Mit Absperrungen, Verboten und viel Hinterzimmerdiplomatie wollen Stadtverwaltung und Polizei verhindern, dass es am Rutenfestwochenende in Ravensburg trotz der offiziellen Absage zu ausufernden Feiern kommt und damit der Gefahr einer neuen Coronawelle begegnen. Doch ausgerechnet am Rutensonntag soll nun eine Großveranstaltung am Rande der Altstadt stattfinden: Bis zu 4000 Teilnehmer werden bei einer neuerlichen „Grundrechte“-Demonstration auf dem Oberschwabenhallenparkplatz erwartet.