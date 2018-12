DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 14.12.2018 um 17:55 Uhr

Von Schwäbische Zeitung

Ein Fußgänger hat am Donnerstagvormittag, 14. Dezember, gegen 11 Uhr eine Metall-Dose mit mehreren an beiden Enden verschweißten Trinkhalmen in der Nähe eines Kinderspielplatzes in der Friedrichshafener Moltkestraße aufgefunden. Das berichtet die Polizei.

Wie sich bei einer Überprüfung der Polizei herausstellte, befand sich in den präparierten, vier bis fünf Zentimeter langen Halmen Amphetamin. Da diese verschweißten Trinkhalme leicht mit handelsüblichen Süßigkeiten verwechselt werden können, stellen sie laut Polizei insbesondere ...