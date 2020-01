DAX: Schlusskurse im Späthandel am 7.01.2020 um 20:30 Uhr

Immendingens Bürgermeister Markus Hugger will für den Bürgermeisterposten in Spaichingen kandidieren. Der 48-Jährige bestätigt entsprechende Informationen auf telefonische Anfrage dieser Zeitung. Weiteres will er in einem Pressegespräch am Dienstag darlegen.

Hugger wird am 22. Januar 49 Jahre alt, ist Verwaltungsfachmann und wurde in Immendingen im März 2018 in eine zweite Amtszeit mit 98,6 Prozent der Stimmen wieder gewählt. Er ist außerdem Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag.