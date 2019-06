Es sei ein Jahr mit einem unspezifischen Verlauf gewesen, berichtete Mapal-Geschäftsführer Dieter Kress bei der Jubilarfeier. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum sei weit übertroffen worden. In China, wo Mapal mehr als 350 Mitarbeiter beschäftigt, habe das Unternehmen ein großes Gebäude ertüchtigt. Außerdem sei ein Werk in Mexiko fertiggestellt worden, das soll im 1. Quartal 2018 in Betrieb gehen. „Trump hin oder her, Mapal besteht in exiko sicher länger als Trump Präsident ist“, sagte Kress, der im Mai seinen 75.