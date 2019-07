DAX: Schlusskurse im Späthandel am 22.07.2019 um 20:30 Uhr

Von Schwäbische Zeitung

Passanten haben am Montagvormittag ein scheinbar neugeborenes Kind in einer Wiese in Unterglauheim entdeckt. Der Junge wurde mit einem Hubschrauber in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen. Die Mutter wurde inzwischen vorläufig festgenommen.

Gegen 11.50 Uhr ging über Notruf die Meldung eines Passanten ein, dass in einer Wiese angrenzend an die Gärten der Anwesen in der Hauptstraße ein offenbar neugeborenes Kind gefunden wurde. Das Kind wurde anschließend von dem Passanten in Obhut genommen und zeitgleich wurde laut ...