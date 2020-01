DAX: Schlusskurse im Späthandel am 2.01.2020 um 20:30 Uhr

Von Deutsche Presse-Agentur und Christof Rührmair

Erst Google, jetzt SAP: Alleine in den letzten Monaten haben zwei der Großen der IT-Welt angekündigt, ihre Präsenz in München auszubauen. Andere internationale Konzerne wie Microsoft haben ihre Deutschland-Zentralen an der Isar, ganz zu schweigen von den heimischen Konzernen von BMW über Infineon bis Siemens, die selbst großen Bedarf an Fachleuten aus der Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) haben. Kein Zweifel: Dieses Segment der Wirtschaft boomt in München.