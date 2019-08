DAX: Schlusskurse im Späthandel am 12.08.2019 um 20:30 Uhr

Von Schwäbische Zeitung

Er gehört zu den beliebtesten Marathons in Bayern, doch jetzt wird er von einem Vermisstenfall überschattet: Der Allgäu Panorama Marathon. Die Polizei sucht nach einem 30 Jahre alten Teilnehmer, der am Sonntag nicht ins Ziel kam. Der Mann war zusammen mit den anderen Läufern am Sonntag um 7.30 Uhr in Sonthofen zum Hörnerlauf gestartet - doch im Ziel in Grasgehren unterhalb des Riedberger Horns kam er nicht an.

Bereits am Sonntag suchte die Polizei mit einem Helikopter nach dem Vermissten.