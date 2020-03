DAX: Schlusskurse im Späthandel am 11.03.2020 um 20:30 Uhr

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bank-Filiale am Marienplatz 37 in Ravensburg hat sich mit dem Erreger der gefährlichen Lungenkrankheit angesteckt. Die Bank, die vis-a-vis zum Lederhaus liegt, in dem momentan die Spitze der Ravensburger Stadtverwaltung untergebracht ist, wurde am Mittwoch geschlossen und desinfiziert. Insgesamt gab es am Mittwoch laut Auskunft des Landratsamtes drei neue Coronavirusfälle (zwei in Wangen, einer in Isny), wodurch die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Landkreis auf elf steigt.