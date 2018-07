Frankfurt/Main (dpa) - Die Sorgen wegen der Schuldenkrise in der Eurozone haben dem deutschen Aktienmarkt zugesetzt. Der deutsche Leitindex Dax knüpfte an seine Serie von vier verlustbringenden Handelstagen an und sackte am Ende um 1,77 Prozent auf 7256,65 Punkte ab. Der Kurs des Euro ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,4171 Dollar fest.