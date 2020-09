DAX: Kurse im XETRA-Handel am 9.09.2020 um 13:05 Uhr

Manuel Wiemann steht mit seinem Team vor dem Haupteingang der Allgäuer Käserei Hochland in Heimenkirch, die unter anderem den Grünländer-Käse herstellt. Wiemann hält eine goldene Trophäe in der Hand, will dem Unternehmen im Namen der Verbraucherorganisation Foodwatch den Schmähpreis „Goldener Windbeutel“ überreichen. Aber die Türen bleiben zu. Keiner macht auf. Hochland will die Trophäe nicht entgegen nehmen.

Mit Verpackung Verbraucher getäuscht Zum zehnten Mal vergibt der gemeinnützige Verein Foodwatch den Negativpreis an ...