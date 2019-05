DAX: Kurse im XETRA-Handel am 8.03.2018 um 13:05 Uhr

Von Sebastian Mayr

Dietmar Keil ist wieder in der Klinik. Der an einem Glioblastom, einem gefährlichen Hirntumor, erkrankte Lehrer aus Ulm musste noch einmal operiert werden. Der Eingriff verlief gut, jetzt soll Dietmar Keil für die Reha in ein anderes, darauf spezialisiertes Krankenhaus wechseln.

Seine Frau Simone kämpft dafür, dass das klappt. Simone Keil kämpft jeden Tag, die ganze Zeit. „Ich kann auch nicht arbeiten“, sagt sie. Auch weitere Sorgen belasten die Familie: Die Keils brauchen eine neue Wohnung.