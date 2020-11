DAX: Kurse im XETRA-Handel am 3.11.2020 um 13:05 Uhr

Am späten Montagabend haben mehrere Täter in der Wiener Innenstadt das Feuer eröffnet. Der Angriff begann gegen 20 Uhr in Wiens erstem Bezirk. Dort waren kurz vor Beginn der Corona-Ausgangssperren viele Menschen unterwegs.

Da die Lage aus der Nacht unübersichtlich ist, ordnen wir an dieser Stelle die Erkenntnisse und offenen Fragen.

Was wir wissen Täter Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz „Islamischer Staat“ gewesen, sagte Österreichs Innenminister Karl Nehammer am Dienstagmorgen in Wien.