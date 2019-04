DAX: Kurse im XETRA-Handel am 29.05.2018 um 13:05 Uhr

Der TÜV Süd in Ehingen wird am 2. Mai offiziell seinen Neubau an der Bundesstraße 311 oberhalb des Autohauses Ehingen beziehen. Die zweibahnige Prüfhalle hat eine Fläche von rund 200 Quadratmeter sowie eine Bürofläche von rund 160 Quadratmeter. Insgesamt hat das neue TÜV-Grundstück rund 1500 Quadratmeter.

Jeder, der in den vergangenen Jahrzehnten seine Führerscheinprüfung in Ehingen gemacht hat, kennt es noch. Das alte TÜV-Gebäude an der Schlechtenfelder Straße in Ehingen.