DAX: Kurse im XETRA-Handel am 27.05.2019 um 15:11 Uhr

Am Tag nach dem Wahlsonntag bleibt es auf kommunaler Ebene spannend. Bis heute Abend soll feststehen, welche Kandidaten den Sprung in die Ortschafts- und Gemeinderäte sowie in den Kreistag schaffen. Nachdem die Wahlbeiteilung an der Europawahl deutlich über jener vor fünf Jahren lag, wird auch in Sachen Kommunalwahl ein höherer Wert als 2014 erwartet.

Interessant dürfte sein, inwiefern sich die Wahlergebnisse der Europawahl im Biberacher Stadtrat und im Kreistag wiederspiegeln.