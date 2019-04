DAX: Kurse im XETRA-Handel am 25.05.2018 um 13:05 Uhr

Hunde müssen an die Leine: Das gilt in vielen Gemeinden, auf Spielplätzen und zu bestimmten Zeiten im Wald. Baden-Württembergs Landesregierung will die Pflicht nun ausweiten – unter anderem, weil immer wieder Nutztiere gerissen werden. Der jüngste Verdachtsfall ereignete sich am Mittwoch in Mössingen, wo acht Schafe getötet und 12 verletzt wurden. Eine Genanalyse soll den letzten Beweis bringen, dass ein Hund die Tiere riss. Naturschützer und Gemeinden begrüßen die Pläne, Tierschützer sind dagegen.