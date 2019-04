DAX: Kurse im XETRA-Handel am 2.04.2019 um 13:05 Uhr

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem Brand und einem folgenden Feuerwehreinsatz in einer Lagerhalle eines Metallverarbeitungsbetriebes ist es am Dienstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr gekommen. Die umliegenden Feuerwehren - unter anderem aus Deilingen, Gosheim und Spaichingen - rückten zu dem Betrieb in der Langen Straße am nordwestlichen Ortsrand von Deilingen aus. Noch vor acht Uhr war das Feuer nach Angaben der Polizei fast vollständig gelöscht. Neben der Einsatzleitung der Feuerwehr Deilingen war auch der Kreisbrandmeister Andreas Narr vor Ort.