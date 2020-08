DAX: Kurse im XETRA-Handel am 17.08.2020 um 13:05 Uhr

Mehrere Verletzte, mindestens eine davon schwer, sind die Bilanz zweier Unfälle, die sich am Montagmittag innerhalb kürzester Zeit am Ortseingang von Röhlingen und an der Kreuzung der L1060 bei Neunheim ereignet haben. Bei dem ersten Unfall, der sich auf der Neunheimer Straße am Ortseingang von Röhlingen ereignete, raste ein VW Golf über eine Bushaltestelle, streifte fünf andere Fahrzeuge und blieb dann an einer Mauer stehen. Hierbei wurden nach ersten Polizeiangaben zwei Personen leicht verletzt.