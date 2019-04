Ski-Freestyler David Wise aus den USA hat mit 97,2 Punkten Gold in der Halfpipe geholt. Der 27-Jährige setzte sich bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit lediglich 0,8 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Alex Ferreira durch. Bronze ging überraschend an den 16 Jahre alten Neuseeländer Nico Porteous.

