David Rosenkranz erster Amtsleiter für Digitalisierung und Organisation

David Rosenkranz übernimmt ab dem 1. Mai die Leitung des neu geschaffenen Amtes für Digitalisierung und Organisation im Bodenseekreis, meldet das Landratsamt. Der 28-Jährige wurde am 23. März vom Kreistag gewählt und soll die Transformation und Entwicklung des Landratsamtes hin zu einem digitalen Dienstleiter für die Bürgerinnen und Bürger weiter optimieren und beschleunigen.

Dem Bericht zufolge arbeitet David Rosenkranz seit 2019 im Landratsamt, zuletzt im Amt für Migration und Integration. Als Amtsleiter wird sich Rosenkranz zunächst um den Aufbau des neuen Amtes kümmern. Dies vereint die Sachgebiete Organisation & Prozesse, IT sowie Zentrale Dienste. In seiner Verantwortung liege dann auch die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie der Digitalisierungsstrategie des Bodenseekreises, heißt es.

Landrat Lothar Wölfle will mit der Einrichtung des neuen Amtes zusätzlichen Schub in die Weiterentwicklung der Kreisverwaltung bringen: „Die Herausforderungen, Chancen und Anforderungen an uns als Dienstleistungsorganisation sind seit der Corona-Pandemie zusätzlich gestiegen. Wir wollen mit dem neuen Amt die Serviceorientierung des Landratsamtes ausbauen und die Geschwindigkeit der digitalen Transformation noch einmal steigern.“